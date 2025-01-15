パラアイスホッケーの国際大会「ジャパンチャンピオンシップ」は１５日、長野市のビッグハットで最終日が行われ、日本代表は３位決定戦でイタリア、韓国、日本の３か国の選手で構成する合同チームに２―０で勝利した。日本は０―０で迎えた第２ピリオドの終了間際、相手選手が反則で一時退場となった時間帯に先制。相手陣内の中央で横パスを受けた１９歳のＦＷ伊藤樹がそのまま持ち込んでゴールに流し込んだ。日本は第３ピリオ