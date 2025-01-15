痴漢の被害が増える受験シーズンを迎え、警視庁は俳優の田中道子さんや大学生ボランティアらと共に、痴漢被害を撲滅するための呼びかけを行いました。東京・千代田区のJR御茶ノ水駅できょう、警視庁神田警察署の一日署長に任命された俳優の田中道子さんや大学生ボランティアらが駅の利用者にチラシを配って痴漢撲滅を呼びかけました。警視庁によりますと、去年、都内で摘発された痴漢事件は725件で、そのうち電車内での被害が6割以