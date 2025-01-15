気象台は、午後2時36分に、なだれ注意報を石狩市、当別町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・石狩市、当別町に発表（雪崩注意報）石狩、後志地方では、風雪や高波に注意してください。石狩、空知地方では、大雪やなだれに注意してください。【警報（発表中）と予報値】■芦別市□なだれ注意報16日にかけて警戒■赤平市□なだれ注意報16日にかけて警戒■滝川市□なだれ注意報16日にかけて警戒■砂