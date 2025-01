Patchstackは1月10日(現地時間)、「Critical Vulnerability Patched in GiveWP Plugin - Patchstack」において、WordPressの寄付および募金プラグイン「GiveWP - Donation Plugin and Fundraising Platform」から緊急の脆弱性が発見されたと報じた。この脆弱性を悪用されると、認証されていない第三者に遠隔から任意のコードを実行される可能性がある。Critical Vulnerability Patched in GiveWP Plugin - Patchstack.