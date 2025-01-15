１５日放送のフジテレビ系「ぽかぽか」に、この日スタートする同局系連続ドラマ「問題物件」に出演する“ミステリードラマの帝王”船越英一郎が登場した。「恩人」についてのトークで、船越は「かかわった方全員が恩人だと思ってますけど、若い時に俳優のイロハみたいなものを教えていただいたのは水谷豊さんですね」と話した。デビューして数年で出演したドラマ「気分は名探偵」（日本テレビ系・１９８４年）で共演。「７か