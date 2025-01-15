人気料理家・飛田和緒さん。この連載は飛田さんの飾らないお昼ごはんをのぞき見させてもらいます。使うのは20年近く住む神奈川県・三浦半島の旬の食材！さて今日はどんな「さもない」お昼が見られるのでしょうか……？＞＞バックナンバーはこちら年明け、1回目の連載、今年もどうぞよろしくお願いします。みなさん年末年始いかがお過ごしでしたか。わが家のある海辺は、とても暖かい日が続きました。ぽかぽか陽気のおかげで、お