元ものまねタレントのおかもとまりさんが2025年1月14日にブログを更新し、彼氏と電話しながら号泣したことを明かした。おかもとさんは23年12月に実業家の与儀大介氏と再婚したものの、24年10月に離婚を発表。その後、12月に年下の新恋人の存在を明かしていた。「自分が変わりたいから自分の為に頑張って約束を守ってるの！」おかもとさんは「彼と泣きながら電話した」というタイトルのブログ記事を公開し、この日、恋人と長電話を