お笑いコンビ・ハイヒールのモモコ（60）が15日、自身のインスタグラムを更新。夫・小林政仁さん、長女・さとねさん（22）らとの旅行中の写真を公開した。【写真】美脚チラリ！ 夫＆長女とドレスアップで“豪華クルーズ”を楽しむハイヒール・モモコモモコは13日の投稿で「ついについに一生で一回は乗ってみたいと思ってた憧れの豪華クルーズ船MSCベリッシマに家族で、乗船しましたぁ夢の世界でした」と報告し、船内での写真