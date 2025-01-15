【果川聯合ニュース】内乱容疑で拘束された韓国の尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領は政府果川庁舎にある独立捜査機関「高位公職者犯罪捜査処（公捜処）」で取り調べを受けた後、ソウル拘置所に移され、逮捕状発付の是非を判断する裁判所の令状審査まで同地で過ごすものとみられる。法曹関係者によると、公捜処は尹大統領の取り調べを終えた後、１５日午前１０時３３分の拘束から４８時間となる１７日午前までに逮捕状を請求する方