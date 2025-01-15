【ソウル聯合ニュース】韓国の独立捜査機関「高位公職者犯罪捜査処（公捜処）」は１５日、内乱容疑で拘束した尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領の取り調べを行っている。取り調べは同日午前１１時に始まった。公捜処のナンバー２の李載昇（イ・ジェスン）次長が行っている。現職大統領の事件という事案の重大性を考慮し、次長が直接取り調べに臨んだとみられる。公捜処は尹大統領に対し、▼「非常戒厳」宣言▼戒厳布告令発表▼警