JR西日本は15日、観光列車「はなあかり」の運行計画を発表しました。2025年4月から6月末ごろまで、山陽本線経由で大阪〜尾道間を走ります。[運転開始日]2025年4月5日(土)[運転区間]大阪〜尾道（山陽本線経由）[運転期間]2025年4月5日(土)〜6月29日(日)の間の土日全24本ただし5月3日(土)・4日(日)を除く[おねだん]片道、通常期、大人1人あたりの運賃・料金例◆スーペリアグリーン（※）大阪〜倉敷：10,610円、大阪〜尾道：13,320円