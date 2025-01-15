…これだわ「いつまでそこにいるつもりですか？」遊び仲間の言葉が突き刺さる／オオカミのさがしもの自分の役割って一体何？人生って何か成し遂げなくちゃいけないの？森の中で自由に暮らしていたオオカミは、遊び仲間のキツネが忙しく働く姿を見てこのままでいいのか不安を覚えはじめます。しかし「何かをしなくちゃ」とは思うものの、何をしていいのかわからない…そんなオオカミに泉の女神が提案したのは、いろいろなおとぎ話