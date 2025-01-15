SS株式会社は1月14日、プロバスケットボールクラブ『SS』を設立したことを発表した。 千葉県我孫子市に本社を構えるSS株式会社は、これまでバスケットボールスクール事業を展開。同社の代表取締役社長を務める関口サムエル氏は、Bリーグの富山グラウジーズや佐賀バルーナーズ、金沢武士団などに所属した実績を持つ25歳で、2018年には第40回ウィリアム・ジョーンズカップに