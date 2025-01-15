浦和レッズは15日、桐蔭横浜大FW肥田野蓮治(3年=関東一高)の2026シーズン加入内定を発表した。肥田野はクラブを通じ、「2026シーズンから浦和レッズに加入することになりました、桐蔭横浜大学の肥田野蓮治です。浦和レッズという偉大なクラブの一員としてプロキャリアを始められることを大変うれしく思います。そして、家族、指導者、チームメートをはじめとするこれまで関わってくださった全ての方々に感謝し、自分のプレーで