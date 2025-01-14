「ヴィヴィアン・ウエストウッド（Vivienne Westwood）」が、バレンタインを祝うポップアップを開催する。期間は伊勢丹新宿店が1月29日から2月4日まで、阪急うめだ本店が2月1日から2月14日まで。 【画像をもっと見る】 ポップアップでは、フランスのスターパティシエ クリストフ・ミシャラク（Christophe Michalak）が手掛けるパティスリー「ミシャラク（MICHALAK）」とコラボレーションしたバレンタインデー限定チョコレート