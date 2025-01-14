ロサンゼルス発のブランド「マッドハッピー（Madhappy）」が、アウトドアスポーツウェアブランド「スパイダー（SPYDER）」とのコラボレーションコレクションを1月17日に発売する。マッドハッピー ジャパンの公式オンラインストアで取り扱う。 【画像をもっと見る】 コラボコレクションでは、ロゴやグラフィックをあしらったアイテムを展開。両者のロゴをあしらったダウンジャケット（2色、5万2800円）、ロゴを総柄プリントした