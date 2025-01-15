【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■初出演となった『COUNTDOWN JAPAN 24/25』のステージレポートも！ SixTONESが『CUT』2月号（1月20日発売）の表紙巻頭特集に登場する。 ニューアルバム『GOLD』を1月15日にリリースしたSixTONES。『CUT』の表紙への登場は約2年ぶりで、「SixTONES HAPPY NEW FIGHTING!!!!!! 2025年を闘え」と題された特集では、音楽を楽しみ闘い続ける6人の気概に満ちた証言が