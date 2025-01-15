■山田はソロアーティストとしてリリースした「SWITCH」の振付ポーズを披露 【動画】金銀キラキラ背景よりも美しい山田涼介の金髪ビジュ爆発ムービー 12年ぶりにソロアーティストとしてデジタルシングル「SWITCH」を配信リリースしたHey! Say! JUMPの山田涼介が、個人TikTokで“SWITCH”ポーズを披露する動画を公開した。 山田は金×銀に輝く背景の前で金髪＆黒スーツで