■「全国の劇場に掲出中の大型バナーをバックに撮影した松たか子さんと松村北斗さんのオフショットをお届け」と説明を添えたツーショットも 【写真】松村北斗の『ファーストキス1ST KISS』試写会オフショット＆集合ショットなど 松たか子と松村北斗（SixTONES）の初共演が話題の映画『ファーストキス1ST KISS』。1月13日に完成披露試写会が行われ、STARTO ENTERTAINMENT公式X（旧Twitter）と映画公