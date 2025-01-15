■「ロマンティックな雰囲気の中『アンサンブル』ヒット祈願としてイルミネーション点灯式を行いました」 【写真】イルミネーションを背にした松村北斗と川口春奈のツーショット 日本テレビ系ドラマ『アンサンブル』公式X（旧Twitter）で、川口春奈と松村北斗（SixTONES）のイルミネーション点灯式×制作発表会見の写真が公開された。 『アンサンブル』は、川口演じる「現実主義」の女性弁護士と、松村