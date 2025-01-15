■『家政夫のミタゾノ』ではエプロン姿の伊野尾が、女性そのもの!?なキュートな表情を見せるオフショット 【写真】ボブヘア＆メイクで“ミタゾノ姿”になった伊野尾慧 テレビ朝日系ドラマ『家政夫のミタゾノ』のスピンオフドラマ『家政負のヒカル Season2』（1月14日～TELASA）に主演しているHey! Say! JUMPの伊野尾慧が個人Instagramで“ミタゾノ姿”を披露した。 伊野尾は「家政負のヒカルどうだった？」というメ