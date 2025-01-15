【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■新宿三丁目駅と有楽町駅にはフォトスポットパネルも設置！ 乃木坂46・五百城茉央の1st写真集『未来の作り方』（1月21日発売）と、東京メトロによるコラボ企画が実施されることが決定した。 写真集発売日の1月21日10時から2月24日20時まで、東京メトロにて写真集発売記念デジタルラリーを実施。「東京メトロmy!アプリ」内の専用サイトで参加登録すると、無料で参加が可能だ。