【ソウル聯合ニュース】韓国国防部は１５日、韓国・米国・日本の３カ国が朝鮮半島付近の公海上で空中訓練を実施したと発表した。訓練には米戦略爆撃機Ｂ１Ｂをはじめ、韓国空軍の戦闘機Ｆ１５Ｋ、日本の航空自衛隊の戦闘機Ｆ２などが参加した。国防部は「今回の訓練は近ごろ北が主張する極超音速ミサイルの発射など、高度化する北の核・ミサイルの脅威に対する韓米日の抑止・対応能力を向上させるために実施した」と説明した。