【モデルプレス＝2025/01/15】フリーアナウンサーの宮根誠司が15日、自身がMCを務める読売テレビ・日本テレビ系情報番組「情報ライブ ミヤネ屋」（毎週月曜〜金曜午後1時55分〜）を欠席した。【写真】宮根誠司アナの代理務めたアナウンサー◆宮根誠司アナ「ミヤネ屋」欠席番組冒頭、宮根に代わり読売テレビの西山耕平アナウンサーが進行を担当。西山アナは「今日は宮根さんお休みのため、私が務めさせていただきます」と伝え、具体