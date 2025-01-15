【モデルプレス＝2025/01/15】俳優の山田裕貴が15日、都内で行われた「カレーハウスCoCo壱番屋 山田裕貴監修 新商品発表会」に出席。断捨離好きであることを明かした。【写真】山田裕貴、美文字披露◆山田裕貴、断捨離好きを告白 大のCoCo壱好きと知られ、2024年より同社のアンバサダーを務める山田。イベント後の代表質問にも応じ、今年人生で初めてチャレンジしたいことを聞かれると、スタイリストが使わなくなった衣装などを切