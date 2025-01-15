元タレントの田代まさしさんが１５日までに自身のインスタグラムを更新し、近影を披露した。「鳥羽に来てバルコニーから見えた月です。地平線の上の赤い点が月。そして、暗くなってきたら海に月光の道ができていました！縁起がいい気がしてお祈りしました」と伝え、月をバックにした写真を投稿。「皆さんにも幸せが訪れますように！」とメッセージを送った。昨年１２月３０日放送のフジテレビ系特番「超しらべてみたら」にＶ