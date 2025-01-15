国内ＦＡ権を行使してヤクルトへ加入した茂木栄五郎の人的補償として楽天へ移籍する小森航太郎内野手が１５日、埼玉・戸田市のヤクルト戸田球場を訪れ、関係者にあいさつした。スーツ姿でグラウンドに足を踏み入れた小森は「はじめはビックリしましたけど、ある意味チャンスだと思います。ヤクルトにいても勝負の年だったことは変わりないので」と心境を明かした。入団４年目で５０メートル５秒９の俊足が武器。昨季はイースタ