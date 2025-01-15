GSEは、Rebellionが開発し、数々の国際的な賞を受賞しているクラシックなシューティングゲーム『Sniper Elite』シリーズの最新作、『Sniper Elite: Resistance』の日本語パッケージ版をPlayStation(R)4、PlayStation(R)5で2025年3月6日に発売予定で、現在予約受付中です。 GSE『Sniper Elite: Resistance』日本語パッケージ版  GSEは、Rebellionが開発し、数々の国際的な賞を受賞しているクラシックなシューティン