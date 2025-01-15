郡上八幡発です。下呂行きが予約なしで無料下呂市（岐阜県）が、無料のシャトルバスを2025年3月29日（土）までの毎週土曜、郡上→下呂間で運行しています。バスは、観光バスタイプの車両です。JR下呂駅（画像：写真AC）。出発場所は郡上八幡城下町プラザ。14時ちょうどに出発し、休憩として道の駅「和良」に14時45分から10分間停車し、JR下呂駅には15時30分に到着します。乗車に際し、予約は不要です。市は「運行日の夜には