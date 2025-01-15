ジャングルポケット・太田博久（41）の妻でモデルの近藤千尋（35）が15日、自身のインスタグラムを更新。広々とした“新居”を公開した。【写真】「お洒落すぎ」新居の広々リビング＆バルコニーを披露した近藤千尋近藤は先月「お誕生日を迎えると同時に引っ越し終わりました」「子供3人連れての引っ越しの大変さ実感する1日となりました。笑」と、新居への引っ越しを報告していた。この日は「次女のお迎え時間まで久々に家にい