Good Mountain Labは、明太子の日である1月10日(金)、1％の奇跡の明太子ブランド「MENTIE」の新商品として「THE YUZU IKA MENTIE」「THE SAKE MENTIE」「THE SABA MENTIE」を発売した。1月10日は、明太子の日昭和24年1月10日は明太子の発祥地・福岡を拠点とする「ふくや」の創業者である川原俊夫さんが初めて明太子を販売した日。博多・中洲に小さな食料品店を構え、韓国・釜山で食した韓国風味付けのたらこを日本人向けに開発した