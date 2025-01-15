星野リゾートは、OMO3札幌すすきの by 星野リゾートを、4月1日チェックアウトをもって閉館する。旧ザ・ビー札幌すすきので、道内3軒目の「OMOブランド」のホテルとして、2022年1月28日にグランドオープンしていた。乃村工藝社がデザインを手掛けた。建物は地上13階建てで、客室数は226室。アクセスは地下鉄南北線すすきの駅から徒歩約5分、札幌市電資生館小学校前駅から徒歩約2分。