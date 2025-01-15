毎週月曜日から金曜日まで放送されているNHK連続テレビ小説『おむすび』（土曜日は1週間の振り返り）。1月16日放送の第74話では、孝雄（緒形直人）の言葉を受けて歩（仲里依紗）が自分にできることを考える。 参考：『おむすび』制作陣は“311”をどう描く？東日本大震災に向き合ってきた日本のエンタメ 東日本大震災が発生し、結（橋本環奈）は何ができるか考えた第73話。 第74話では、歩は、渡辺孝雄がカスタムシュ&#