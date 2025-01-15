いまや世界的強豪になったマンチェスター・シティを2016年から率いてきたスペイン人のジョゼップ・グアルディオラ監督。世界最強指揮官は、1月18日で54歳になる。シティはプレミアリーグ4連覇中だが、5連敗を喫するなど昨年終盤は絶不調だった。実はグアルディオラ監督は、30年間一緒だった妻クリスティーナさんと昨年末に離婚していたという。2人は1994年に出会い、20年の交際を経て、2014年に民事婚していた。昨年12月に結婚生活