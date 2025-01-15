阪神は15日、甲子園に「吉田義男シート」を設けると発表した。球団創設90周年企画で、今季の各試合で2組4人を招待する。対象は25年度のファンクラブ会員、ファンクラブKIDS会員、タイガースiD会員。申し込みは15日から22日まで。タイガース公式ファンクラブマイページ内で受け付ける。球団を通じ「半世紀以上にわたってタイガースにかかわってきました。人生を捧げてきたといっても過言ではありません。これまで厳しく、かつ温