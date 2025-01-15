＜大相撲一月場所＞◇三日目◇14日◇東京・両国国技館【映像】衝撃の光景現役最重量252キロの力士の“ダメージ吸収スキル”にファン騒然となる一幕があった。何度ぶつかられてもびくともしない“壁”のような存在感に、視聴者からは「巨城かと思った」「肉の壁」とコメントが続出。取組後は対戦相手の力士もふらふらとなっていた。三段目四十七枚目・出羽ノ城（出羽海）と三段目四十六枚目・今村（二所ノ関）の一番での出来事