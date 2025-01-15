昨季で現役を引退した元DeNAの大田泰示氏（34）が、元巨人ヘッドコーチ・岡崎郁氏（63）のYouTube「アスリートアカデミア」に出演。巨人入団時のプレッシャーを明かした。名門・東海大相模で通算65発をひっさげ、2008年ドラフト1位で巨人入団。いきなり松井秀喜氏の「背番号55」をつけた。大田氏の入団時、岡崎氏は巨人2軍監督。「2軍の指導者になって2年目に坂本勇人が入ってきて、次の年のドラフト1位が藤村。2軍監督にな