タレントのつるの剛士（４９）が１４日、自身の「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。参議院選挙について持論を語った。来週２４日に招集される通常国会の会期は、６月２２日までの１５０日間。会期が延長されなければ参院選の投票日は、公職選挙法の規定に基づいて７月２０日となる見通しとなった。３連休の中日が投票日となるのは異例だ。つるのも「”異例の三連休の中日に”選挙投票？？」と驚き。「シンプルに投票し辛くあり