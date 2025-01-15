Marc Jones[ロンドン １４日 ロイター] - ２０カ国・地域（Ｇ２０）の国際金融監督機関である金融安定理事会（ＦＳＢ）は１４日、銀行システムが直面する気候変動リスクを当局がより適切に理解するためには、企業による移行計画の採用を拡大し、標準化する必要があると指摘した。ＦＳＢは報告書で、リスク監視のために移行計画を活用する妥当性を巡り国家間で相違があると明らかにした。移行計画の策定・開示を企業に義務付け