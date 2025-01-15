少女時代のテヨンがその人気ぶりを証明した。【写真】風呂上がり？テヨン、大胆肌見せショットテヨンが約1年7カ月ぶりに開催するコンサート「TAEYEON CONCERT-The TENSE」が3月7日〜9日の3日間、ソウル・KSPO DOMEで開催される。特に、今回のコンサートは1月14日に行われた公式ファンクラブ対象の前売り販売だけで3公演全席完売を記録し、テヨンの絶大な人気を実感させた。（画像＝SMエンターテインメント）さらに、テヨンはソウル