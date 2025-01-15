【モデルプレス＝2025/01/15】女優の高橋ひかる（※「高」は正式には「はしごだか」）が15日までに自身のInstagramを更新。美しい脚を披露し、反響が寄せられている。【写真】高橋ひかる、美脚輝くミニスカコーデ◆高橋ひかる、美脚際立つミニスカート姿披露この日の投稿で、高橋は「衣装たち」として、衣装でのオフショットを公開。ミニ丈のワンピースにロングブーツを合わせたコーディネートや、美しい脚が際立つミニスカート姿