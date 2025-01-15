【モデルプレス＝2025/01/15】Hey! Say! JUMPの伊野尾慧が15日までに自身のInstagramを更新。TOKIOの松岡昌宏が主演を務めるテレビ朝日系ドラマ『家政夫のミタゾノ』（毎週火曜よる9時〜）のスピンオフドラマ『家政負のヒカル Season2』（1月14日〜TELASA）のオフショットを公開し、反響が寄せられている。【写真】JUMP伊野尾慧「可愛すぎる」と話題の家政婦のミタゾノ“コスプレ”姿◆Hey! Say! JUMP伊野尾慧、家政婦のミタゾノ“