[１５日 ロイター] - １５日に公表されたイングランド・ウェールズ公認会計士協会（ＩＣＡＥＷ）の調査によると、第４・四半期の企業信頼感指数が前期の１４．４から０．２に大幅低下した。スターマー政権初の予算案を巡る税制面の懸念に圧迫され、トラス元首相の補正予算が危機を招いた２０２２年第４・四半期以来、２年ぶりの低水準となった。ＩＣＡＥＷは、税負担を巡る企業の懸念が「記録的な」水準だとし、国内需要の減速