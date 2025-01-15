ダイヤモンド・コミックスはアメリカのマンガ流通業者で、マンガやグラフィックノベルのほか、おもちゃやゲームなどを出版者から小売業者に輸送しています。事業拡大や買収により一時期はマンガの卸売りシステムの支配圏を握るほど力のある会社でしたが、2025年1月14日に連邦破産法第11章の適用に基づく破産申請をしました。Diamond Comic Distributors Files Voluntary Petition for Relief Under Chapter 11 - Diamond Comicshtt