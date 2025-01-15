イケメンで高学歴のコウから熱烈なアプローチを受け、付き合うことになった柚羽…。付き合って間もなくして、コウの理不尽な態度に違和感を覚えるようになります。コウと結婚をした柚羽ですが、コウの理不尽な言動はエスカレートし、柚羽は心身を削られる思いをすることに…。今回ご紹介するお話は、DV夫からの自立を経て、周囲の愛情に気づき、自分自身を大切にすることの意味を知った女性の体験談です。Ai(@mayai260