◆第７２回日経新春杯・Ｇ２（１月１９日、中京競馬場・芝２２００メートル）＝１月１５日、美浦トレセン前走のメトロポリタンＳでリステッド初勝利を挙げたバトルボーン（牡６歳、美浦・林徹厩舎、父シルバーステート）が、Ｗコースでの３頭併せで力強い動きを披露した。横山武騎手が騎乗し、外のラズベリームース（６歳３勝クラス）を２馬身半追いかけ、内のアスコルティアーモ（５歳オープン）から３馬身先行してスタート。