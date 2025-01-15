松本幸祐騎手は本当に心優しく、周囲を笑顔にしてくれる人だった。１月１３日に亡くなったニュースを聞いて心が締め付けられた。私は２０１６年春から１年半、兵庫県競馬の担当をしていたのだが、中央競馬担当に戻り、２０１８年秋に「そのだけいばフェスタ２０１８」に当時５歳だった次男を連れて行ったときのこと。木馬での体験乗馬で、次男に指導してくれたのが幸祐さんだった。そのとき撮影した動画を見返すと、初めて木馬