阪神は１５日、球団創設９０周年企画で「吉田義男シート」を設置すると発表した。今季の甲子園でのレギュラーシーズン公式戦（振替試合除く）の全試合で２組４名をアイビーシート席に招待。２５年度のファンクラブ会員、ファンクラブＫＩＤＳ会員およびＴｉｇｅｒｓｉＤ会員が対象者になる。球団ＯＢで８５年にチーム初の日本一に監督として導いた吉田義男氏の「球団創設９０周年を記念して、長年応援してくださっているファ