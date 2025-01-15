【ランス（フランス）１４日＝豊福晋】フランス杯ラウンド３２で日本代表のＭＦ伊東純也とＭＦ中村敬斗が所属するＳランスはホームで同代表のＭＦ南野拓実が所属するモナコと対戦し、ＰＫ戦の末３―１でＳランスが次ラウンド進出を決めた。中村と南野は先発フル出場、伊東は後半３０分までプレーした。９０分間を１―１で終え迎えたＰＫ戦、コーチに１番手のキッカーであることを伝えられた中村は、伊東にどこに蹴るかを相談し