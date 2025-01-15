昨年のオークス、秋華賞を制して、最優秀３歳牝馬に輝いたチェルヴィニア（牝４歳、美浦・木村哲也厩舎、父ハービンジャー）が、京都記念（２月１６日、京都）を目指して始動することになった。サンデーサラブレッドクラブが１月１５日、公式ホームページで発表した。前走のジャパンＣ（４着）後は、福島・ノーザンファーム天栄で放牧に出ていたが、この日に美浦トレセンに帰厩した。